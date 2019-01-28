Екс-адміністратор Шахтаря: Палкін – авторитарний, Срна і Міхел принесли би більшу користь клубу

Колишній адміністратор донецького Шахтаря Дамір Зіннатулін висловив свою думку стосовно роботи генерального директора "гірників" Сергія Палкіна.

"Для президента дуже важливий результат. Те, що Сергій Анатолійович прогресивний і професійний менеджер – це не піддається сумніву. Але його авторитарність – не найкраща сторона. Такі люди, як Срна і Міхел, принесли би більшу користь Шахтарю.

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Є президент, є певні радники. Даріо практично всю кар'єру присвятив Шахтарю. Для мене напрошувався такий розвиток, що він міг би продовжити кар'єру в Шахтарі як спортивний директор, наприклад. Значить, комусь це було не потрібно. Комусь не потрібні такі особистості, як Любош Міхел, як Даріо Срна. Даріо Срна – це бренд, як і Любош Міхел. Ці люди відомі в усій Європі", – цитує Зіннатуліна Tribuna.com.

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