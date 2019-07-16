Екc-форвард збірної ПАР був жорстоко вбитий, отримавши сім куль – моторошні фото

Жахливий інцидент трапився в Йоханесбурзі, який коштував життя колишньому гравцю Марку Батчелору.

Увечері 15 липня двоє зловмисників на мотоциклі розстріляли автомобіль Марка Батчелора. Злочин було скоєно біля будинку екс-гравця ПАР, який якраз повертався додому, повідомляє BBC.

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Від отриманих травм Марк помер на місці злочину. За даними поліції, обстріл відбувався з напівавтоматичної зброї, 7 куль потрапило у жертву.

"Він помер у своєму автомобілі, зловмисники нічого не викрали. Мотиви вбивства встановлюються", – заявили у поліції Йоханесбурга.

Варто відзначити, окрім своєї футбольної кар'єри, Батчелор часто фігурував у скандалах з порушенням закону, його пов'язували з місцевими кримінальними авторитетами, що могло і стати причиною вбивства.

Нагадаємо, Батчелор був легендою місцевої команди Кайзер Чіфс, а також захищав кольори національної команди ПАР.

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