Ефектний передгольовий фінт Бернарду – момент дня в Лізі чемпіонів

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва запам'ятався шикарним фінтом у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Манчестер Сіті у чвертьфінальному матчі-відповіді переміг Тоттенгем, але пробитися до півфіналу ЛЧ не зумів.

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Однак хавбек "містян" Бернарду Сілва запам'ятався ефектним фінтом, який призвів до третього гола у ворота Уго Льоріса. Португалець вишукано відпасував на Кевіна де Брюйне, який викотив м'яч під удар Рахіму Стерлінгу.

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