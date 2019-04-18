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Ефектний передгольовий фінт Бернарду – момент дня в Лізі чемпіонів

15:10 258 Читать на русском
Ефектний передгольовий фінт Бернарду – момент дня в Лізі чемпіонів
Бернарду Сілва / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва запам'ятався шикарним фінтом у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Сон Хин Мін 7’
Сон Хин Мін 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Сон Хин Мін
10’ Сон Хин Мін
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

Манчестер Сіті у чвертьфінальному матчі-відповіді переміг Тоттенгем, але пробитися до півфіналу ЛЧ не зумів.

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Однак хавбек "містян" Бернарду Сілва запам'ятався ефектним фінтом, який призвів до третього гола у ворота Уго Льоріса. Португалець вишукано відпасував на Кевіна де Брюйне, який викотив м'яч під удар Рахіму Стерлінгу.

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Манчестер Сіті - Тоттенхем Бернарду Сілва Бернарду Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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