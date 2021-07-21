Призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера, вочевидь, відкрило нову епоху в історії італійської Роми.

Прес-служба римлян презентувала світлини нового автобуса першої команди в офіційному твіттері клубу.

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Автобус розфарбований у традиційних кольорах Роми. По боках білою і жовтою барвами виконана клубна абревіатура AS Roma. Також знайшлося місця для двометрової голови вовчиці – символа Вічного міста.

До слова, новий сезон у Серії А розпочнеться 21 серпня. У стартовому турі Рома вдома зустрінеться із Фіорентиною.

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