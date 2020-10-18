Сассуоло вирвав перемогу в матчі проти Болоньї. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Команди влаштували перестрілку ще в першому таймі, за підсумком якого Болонья вигравала 2:1. Підопічні Міхайловіча забили і втретє, але на цьому їхні успіхи завершилися.

Сассуоло в божевільному матчі з сімома голами перестріляв Болонью

Сассуоло знайшов у собі сили не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. Останній м'яч став драмою для оборонця господарів Тамеясу, який відзначився прикрим автоголом – 3:4.