Ефектний камбек з вирішальним автоголом у відеоогляді матчу Болонья – Сассуоло – 3:4
17:15 - Читать на русском
Сассуоло вирвав перемогу в матчі проти Болоньї. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
10’ Роберто Соріано
39’ Маттіас Сванберг
60’ Рікардо Орсоліні
Доменіко Берарді 18’
Філіп Джурічіч 64’
Франческо Капуто 70’
Такехіро Тамеясу 77’
10’ Роберто Соріано
18’ Доменіко Берарді
39’ Маттіас Сванберг
60’ Рікардо Орсоліні
64’ Філіп Джурічіч
70’ Франческо Капуто
77’ Такехіро Тамеясу
Команди влаштували перестрілку ще в першому таймі, за підсумком якого Болонья вигравала 2:1. Підопічні Міхайловіча забили і втретє, але на цьому їхні успіхи завершилися.
Сассуоло в божевільному матчі з сімома голами перестріляв Болонью
Сассуоло знайшов у собі сили не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. Останній м'яч став драмою для оборонця господарів Тамеясу, який відзначився прикрим автоголом – 3:4.
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