Ефектний гольовий постріл Шера у відеоогляді матчу Ньюкасл – Бернлі

Ньюкасл у рідних стінах переграв Бернлі завдяки голам Шера та Лонгстаффа. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Англія. АПЛ, 28-й тур

Ньюкасл – Бернлі – 2:0

Голи: Шер, 24, Лонгстафф, 38

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Ньюкасл вдома розібрався з Бернлі. "Сороки" оформили результат ще в першому таймі, голами відзначились Шер та Лонгстафф. Бернлі в другій половині намагався відігратись, але Ньюкасл втримав свої ворота в недоторканності.

Завдяки цій перемозі Ньюкасл набрав 28 пунктів, піднявся на 15 позицію і наблизився до Бернлі, який з 30 очками залишився на 14 місці.