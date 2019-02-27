Ефектний гольовий постріл Шера у відеоогляді матчу Ньюкасл – Бернлі

Ліга чемпіонів — 08:22 330
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Рамос ризикує отримати додаткову дискваліфікацію в ЛЧ – УЄФА звинуватив гравця у навмисному отриманні картки
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Лаціо не зміг перемогти Мілан у першому півфіналі Кубка ІталіїІталія — 26 лют 617
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Евертон в гостях розгромив Кардіфф, Лестер виявився сильнішим за Брайтон: 28 тур АПЛ, матчі вівторкаАнглія — 26 лют 320
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Лестер офіційно призначив Роджерса головним тренеромАнглія — 26 лют 1177
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Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літакаАнглія — 26 лют 1869