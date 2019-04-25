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Гольова перестрілка Атлетіко і Валенсії – відеоогляд матчу

10:22 204 Читать на русском
Гольова перестрілка Атлетіко і Валенсії – відеоогляд матчу
Атлетіко – Валенсія – 3:2

Атлетіко на Ванда Метрополітано перестріляв Валенсію у центральному матчі 34-го туру Прімери.

9’ Альваро Мората
49’ Антуан Грізманн
81’ Анхель Корреа
 
Кевін Гамейро 36’
Даніель Парехо 77’
9’ Альваро Мората
36’ Кевін Гамейро
49’ Антуан Грізманн
77’ Даніель Парехо
81’ Анхель Корреа

Вже на дев’ятій хвилині Альваро Мората вивів Атлетіко вперед. На 21-й хвилині Мората зробив дубль, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

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А за 15 хвилин Валенсія зусиллями Кевіна Гамейро відновила "статус кво". На початку другого тайму Антуан Грізманн забив ефектний гол і знову розчарував усіх прихильників Барселони, які сподівалися на осічку Атлетіко.

На 75-й хвилині Сауль зіграв рукою у штрафному майданчику і арбітр, скориставшись системою VAR, призначив одинадцятиметровий. Пенальті чітко реалізував Даніель Парехо. За кілька хвилин Анхель Корреа втретє вивів Атлетіко вперед.

Після цього матчу Атлетіко набирає 71 очко і закріплюється на другому місці, Валенсія з 52-ма пунктами залишається на шостому місці.

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Теги
Відеоновини Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко Іспанія Атлетіко - Валенсія
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