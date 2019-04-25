Гольова перестрілка Атлетіко і Валенсії – відеоогляд матчу

Атлетіко на Ванда Метрополітано перестріляв Валенсію у центральному матчі 34-го туру Прімери.

Вже на дев’ятій хвилині Альваро Мората вивів Атлетіко вперед. На 21-й хвилині Мората зробив дубль, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Атлетіко планує Фелішем замінити Грізманна

А за 15 хвилин Валенсія зусиллями Кевіна Гамейро відновила "статус кво". На початку другого тайму Антуан Грізманн забив ефектний гол і знову розчарував усіх прихильників Барселони, які сподівалися на осічку Атлетіко.

На 75-й хвилині Сауль зіграв рукою у штрафному майданчику і арбітр, скориставшись системою VAR, призначив одинадцятиметровий. Пенальті чітко реалізував Даніель Парехо. За кілька хвилин Анхель Корреа втретє вивів Атлетіко вперед.

Після цього матчу Атлетіко набирає 71 очко і закріплюється на другому місці, Валенсія з 52-ма пунктами залишається на шостому місці.

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