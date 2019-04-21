Ефектний гол Ель-Шаараві у відеоогляді матчу Інтер – Рома

Інтер вдома розійшовся миром з Ромою у 14-му турі Серії А.

В центральному матчі туру Інтер приймав Рому. На 14-й хвилині Стефан Ель-Шаараві дивовижним ударом відкрив рахунок у матчі.

Інтер і Мілан зацікавлені у придбанні Ісмаїлі

До кінця першого тайму Інтер мав безліч можливостей вирівняти становище, однак римляни вистояли. На 61-й хвилині Іван Перішіч головою зрівняв рахунок. На більше команди не спромоглися, розписавши бойову нічию.

Після цього матчу у активі Інтера 61 пункт. Команда Спалетті посідає третю сходинку, Рома з 55-ма очками йде п'ятою.

Інтер розписав бойову нічию з Ромою, Ювентус у матчі з Фіорентиною оформив чемпіонство: 33-й тур Серії А, матчі суботи