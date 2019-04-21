toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ефектний гол Ель-Шаараві у відеоогляді матчу Інтер – Рома

11:26 3 Читать на русском
Ефектний гол Ель-Шаараві у відеоогляді матчу Інтер – Рома
Ефектний гол Ель-Шаараві у відеоогляді матчу Інтер – Рома

Інтер вдома розійшовся миром з Ромою у 14-му турі Серії А.

61’ Іван Перішіч
 
Стефан Ель-Шаараві 14’
14’ Стефан Ель-Шаараві
61’ Іван Перішіч

В центральному матчі туру Інтер приймав Рому. На 14-й хвилині Стефан Ель-Шаараві дивовижним ударом відкрив рахунок у матчі.

Інтер і Мілан зацікавлені у придбанні Ісмаїлі

До кінця першого тайму Інтер мав безліч можливостей вирівняти становище, однак римляни вистояли. На 61-й хвилині Іван Перішіч головою зрівняв рахунок. На більше команди не спромоглися, розписавши бойову нічию.

Після цього матчу у активі Інтера 61 пункт. Команда Спалетті посідає третю сходинку, Рома з 55-ма очками йде п'ятою.

Інтер розписав бойову нічию з Ромою, Ювентус у матчі з Фіорентиною оформив чемпіонство: 33-й тур Серії А, матчі суботи

Теги
Італія Інтер Інтер Рома Рома Відеоновини Інтер - Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
28
хв
Хетафе
15:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук