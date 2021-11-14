Північна Македонія обіграла Ісландію в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Група J

Північна Македонія – Ісландія – 3:1

Голи: Аліоскі, 7, Ельмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54

Німеччина розгромила Вірменію, Північна Македонія здолала Ісландію та вийшла у плей-офф кваліфікації на ЧС-2022

Збірна Північної Македонії полоскотала нерви своїх уболівальників. Аліоскі класним індивідуальним голом вивів команду вперед на старті матчу, але на початку другого тайму Ісландія відігралася. Господарям для потрапляння у плей-офф потрібна була лише перемога, і вони її таки здобули завдяки дублю Ельмаса.