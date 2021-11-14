Ефектний гол Аліоскі у відеоогляді матчу Північна Македонія – Ісландія – 3:1
22:19 - Читать на русском
Північна Македонія обіграла Ісландію в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Група J
Північна Македонія – Ісландія – 3:1
Голи: Аліоскі, 7, Ельмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54
Німеччина розгромила Вірменію, Північна Македонія здолала Ісландію та вийшла у плей-офф кваліфікації на ЧС-2022
Збірна Північної Македонії полоскотала нерви своїх уболівальників. Аліоскі класним індивідуальним голом вивів команду вперед на старті матчу, але на початку другого тайму Ісландія відігралася. Господарям для потрапляння у плей-офф потрібна була лише перемога, і вони її таки здобули завдяки дублю Ельмаса.
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