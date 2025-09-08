Найкращим тренером серпня визнано наставника Кудрівки Василя Баранова, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

45-річний фахівець у голосуванні набрав 59% голосів, обійшовши найближчих переслідувачів – Руслана Костишина з Колоса (58,6%) та Олександра Шовковського з Динамо (53,5%).

Найкращим ж гравцем серпня став підопічний Баранова – півзахисник Андрій Сторчоус (46,1%). 31-річний хавбек випередив Віталія Буяльського з Динамо (43,4%) та Єгора Твердохліба з Кривбаса (28,3%).

Нагадаємо, Кудрівка у серпні здобула 2 перемоги в УПЛ, 1 раз зіграла внічию та 1 раз програла. Команда після 4-х турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України 9-те місце. Своєю чергою Сторчоус минулого місяця забив 3 голи та віддав 1 асист у 4 матчах.

