Ефектний автогол екс-гравця Динамо у відеоогляді матчу ЛНЗ – Зоря – 1:1
18:28 - Читать на русском
У поєдинку 27-го туру чемпіонату України ЛНЗ на своєму полі розійшовся миром з Зорею (1:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Одразу після перерви ЛНЗ вийшов уперед. Тілль виконав навіс зі стандарту з лівого флангу, а Вантух, намагаючись перервати передачу, зрізав м’яч головою у власні ворота.
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На 61-й хвилині Будківський активно пресингував захисника, змусивши голкіпера помилитися при передачі. Мічін перехопив м’яч, віддав назад партнеру, і форвард без проблем вразив уже порожні ворота.
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