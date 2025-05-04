У поєдинку 27-го туру чемпіонату України ЛНЗ на своєму полі розійшовся миром з Зорею (1:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Одразу після перерви ЛНЗ вийшов уперед. Тілль виконав навіс зі стандарту з лівого флангу, а Вантух, намагаючись перервати передачу, зрізав м’яч головою у власні ворота.

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На 61-й хвилині Будківський активно пресингував захисника, змусивши голкіпера помилитися при передачі. Мічін перехопив м’яч, віддав назад партнеру, і форвард без проблем вразив уже порожні ворота.

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