Ефектний асист Яремчука у відеоогляді матчу Генк – Гент – 0:2

Україна — 00:00 94
-
Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо
-
Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії АІталія — 10 лист 151
-
Шахтар – Динамо: 3 травми, вилучення, скандал – гравці ротації і збірної України вбивають чемпіонську інтригу УПЛУкраїна — 10 лист 24390
-
Яремчук космічним асистом допоміг Генту вийти на друге місце в чемпіонаті БельгіїБельгія — 10 лист 3635
-
Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонствоАнглія — 10 лист 5523