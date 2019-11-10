Ефектний асист Яремчука у відеоогляді матчу Генк – Гент – 0:2

Гент обіграв Генк в рамках 15-го туру чемпіонату Бельгії.

Бельгія, 15 тур

Генк – Гент – 0:2

Голи: Депуатр, 2, Девід, 47

Яремчук космічним асистом допоміг Генту вийти на друге місце в чемпіонаті Бельгії

Гості шокували Генк швидким голом вже на другій хвилині поєдинку.

Після перерви господарі ще не встигли оговтатись і пропустили знову. Розкішним пасом на Девіда відзначився український форвард Роман Яремчук.

Ця перемога дозволила Генту набрати 28 очок і вийти на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії.

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