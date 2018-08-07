Ефект присутності: як Прага приймає матч Славія – Динамо

"Футбол 24" знайомить із столицею Чехії, яка приймає матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між місцевою Славією та київським Динамо.

Прага – це столиця та найбільше місто Чеської Республіки. Річка Влтава розрізає Прагу на два береги, протяжністю 23 кілометри. Перша згадка про цей населений пункт датується 965-м роком. Його засновником, за легендами, був хоробрий князь Крок. Сама ж назва Праги розшифровується як "поріг" (чеською – práh).

Під час перепису, проведеного у 2011-му, населення столиці становило 1 290 211 мешканців. Серед них близько 50 тисяч осіб – українці. Цікавий факт: дві третини пражан – атеїсти.

Архітектурний ансамбль Праги щорічно приваблює сюди мільйони туристів. Головна перлина – Празький град, фортеця IX століття, розташована на пагорбі лівого берега Влтави.

У рамках нової рубрики "Ефект присутності", яка демонструватиме вам головні приваби закордонних міст, де гратимуть українські клуби, "Футбол 24" зібрав свіжі колоритні фото, опубліковані у соцмережі Instagram – щоб кожен міг відчути себе на місці наших футболістів.

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Ефект присутності: як Стокгольм приймає матч Юргорден – Маріуполь