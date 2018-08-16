Ефект присутності: як Брага приймає Зорю перед матчем Ліги Європи

"Футбол 24" знайомить із португальським містом, яке приймає матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між місцевою Брагою та Зорею.

Брага – найдревніше місто Португалії. Цього вже достатньо, аби проникнутись особливою повагою до пункту, в якому приземлилися футболісти Зорі.

Підвалини Браги заклали древні римляни. Вони оселилися на клаптику суші неймовірної краси – поміж Атлантичним океаном та горами. Тоді це поселення мало назву Бракара Августа – на честь імператора Октавіана Августа. Доклалися до розбудови Браги і вестготи, які "віджали" місто у римлян, та маври. Ну а португальські порядки тут запровадив король Альфонсо, через що навіки увійшов в історію держави.

Зараз населення Браги становить понад 190 тисяч осіб – це трохи менше, ніж, скажімо, у Луцьку чи Білій Церкві.

Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи

У рамках нової рубрики "Ефект присутності", яка демонструватиме вам головні приваби закордонних міст, де гратимуть українські клуби, "Футбол 24" зібрав свіжі колоритні фото, опубліковані у соцмережі Instagram – щоб кожен міг відчути себе на місці наших футболістів.

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Ефект присутності: як Бордо приймає Маріуполь перед матчем Ліги Європи