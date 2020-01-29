Ефект Ібрагімовіча – Мілан вперше за два роки виграв 5 матчів поспіль

Україна — 11:35 2155
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Шахтар несподівано програв Пролетеру – перша невдача "гірників" на турецьких зборах
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Шахтар – Пролетер: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру довірився молодіУкраїна — 09:23 545
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Шахтар не відпустить Матвієнка в Арсенал на правах оренди, – журналістУкраїна — 08:57 5108
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