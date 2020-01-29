Ефект Ібрагімовіча – Мілан вперше за два роки виграв 5 матчів поспіль

Перехід шведського нападника Златана Ібрагімовіча позитивно вплинув на результати Мілана.

Перемога на Торіно (4:2) в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії стала для команди Стефано Піолі п'ятою поспіль в усіх турнірах.

Камбек "россонері" у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 4:2

Подібної серії Мілан не демонстрував майже два роки. Востаннє "россонері" перемагали п'ять разів поспіль ще в лютому 2018-го.

Варто відзначити, що результати команди кардинально покращилися після підписання Златана Ібрагімовіча. Зі шведом Мілан провів уже 6 поєдинків і не програв жодного (п'ять згаданих вище перемог та нічия проти Сампдорії (0:0)).

Кубок Італії: Мілан здійснив неймовірний камбек у матчі проти Торіно – Ібрагімовіч став одним з героїв чвертьфіналу