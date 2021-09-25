Челсі, схоже, вирішив припинити боротьбу за оборонця Севільї Жюля Кунде. Це може спричинити зміни у трансферних планах інших грандів.

22-річний Кунде, якого Челсі хотів підписати влітку, не перейде до команди Тухеля. "Пенсіонери" відмовились від ідеї з його трансфером, стверджує The Star.

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Замість іспанця лондонці спробують підписати Маттейса Де Лігта із Ювентуса. Його контракт розрахований до 2024 року, а з літа 2022-го у силу вступає клаусула в 150 мільйонів євро.

Цікаво, що якщо Челсі все ж підпише Де Лігта, то "Стара синьйора" на його місце запросить оборонця Мілана Алессіо Романьйолі. Він пов'язаний з "россонері" угодою до наступного літа.

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