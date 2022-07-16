Англійський та нідерландський гранди активно поводяться на трансферному ринку. Їхніми новачками стануть Лісандро Мартінес та Келвін Бессі відповідно.

Трансфер Лісандро на Олд Траффорд з Аякса остаточно узгоджений. Сторони підписали усі документи й домовились про ціну – 55 мільйонів євро плюс бонуси. Контракт 24-річного центрбека буде розрахований до 2027-го.

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На місце Мартінеса "божі сини" підписують оборонця Рейнджерс Келвіна Бессі. Нідерландцям 22-річний англієць обійдеться у 22 мільйони. Усі інші деталі вже теж погоджені, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Лісандро провів за Аякс 36 поєдинків, а Бессі награв за Рейджерс аж 50 матчів. Одним із претендентів на місце у центр оборони "божих синів" називали ще Миколу Матвієнка з Шахтаря.

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