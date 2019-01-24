Ефект доміно: Хадсон-Одой хоче переходу в Баварію після підписання Ігуаїна

Форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой знову повідомив про бажання перейти в мюнхенську Баварію, оскільки "сині" орендували Гонсало Ігуаїна.

Баварія отримує хороший шанс підписати Каллума Хадсона-Одоя, оскільки Челсі орендував Гонсало Ігуаїна.

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За інформацією The Sun, 18-річний англійський вінгер особисто висловив бажання долучитись до мюнхенського гранда.

Контракт Хадсона-Одоя з Челсі діє до 2020 року, а Баварія пропонує за футболіста близько 40 млн євро.