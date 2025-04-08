Колишній гравець Металіста та екс-тренер Металіста 1925 Едмар зізнався, виступи за яку з харківських команд є для нього більш пам'ятними.

‒ Стежите за Металістом 1925 у Першій лізі?

‒ Так, там цікава боротьба. Будь-яка перемога однієї команди – і ти можеш обігнати конкурентів. Щільність у таблиці дуже велика. Слідкую за обома Металістами.

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‒ Ось зараз Судаков привітав у харківському дербі з перемогою "справжній Металіст". А який Металіст вам ближчий – Краснікова чи Носова?

‒ Для мене ‒ Металіст, за який я грав. Це найкращі роки кар’єри, ностальгія та приємні спогади. Металіст 1925 – зовсім інший клуб, я там пограв, як гравець, а потім мені надали шанс у ролі тренера у важкій ситуації, коли у Харків прийшла війна. Тому мені важко однозначно відповісти. Ми ж уже грали проти Металіста та перемогли, – сказав Едмар в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, екс-півзахисник грав за Металіст у 2007-2015 рр. У сезоні 2017/18 Едмар виступав за Металіст 1925, а пізніше, у сезоні 2022-2023 роках працював виконувачем обов'язків головного тренера клубу.

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