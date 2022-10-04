Едмар радий повернутись до України під час війни – екс-гравець "синьо-жовтих" взявся за тренерське ремесло
Помічник старшого тренера Металіста 1925 U-19 Едмар зізнався, що спонукало його повернутись до України.
"Приємно повернутися до України, я дуже хотів цього. Футбол тут на дуже хорошому рівні, дуже багато молодих та перспективних українських гравців. Для мене це новий досвід, мені ще треба вчитися. Але я можу передати свій досвід хлопцям.
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Чи боявся через постійні повітряні тривоги та обстріли? Звісно, всі переживають за такі моменти. Але треба вірити, що війна якнайшвидше закінчиться. Емоції, коли дізнався, що бомбардують Харків? Це страшно. Страшно навіть думати про це. Там мій тесть і багато друзів. Немає слів. Як ставились до цього в США і Бразилії? Вони намагаються допомагати українцям. Америка – 100% на боці України", – зазначив Едмар у коментарі ПроФутбол Digital.
Зазначимо, що для 42-річного натуралізованого бразильця це четвертий прихід у харківський клуб. Раніше він мав два короткі періоди гравцем і один асистентом головного тренера. Тепер легенда Харкова допомагатиме тренувати юнацьку команду.
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