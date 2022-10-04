"Приємно повернутися до України, я дуже хотів цього. Футбол тут на дуже хорошому рівні, дуже багато молодих та перспективних українських гравців. Для мене це новий досвід, мені ще треба вчитися. Але я можу передати свій досвід хлопцям.

Едмар офіційно повернувся в УПЛ – четверта спроба допомогти Металісту 1925

Чи боявся через постійні повітряні тривоги та обстріли? Звісно, ​​всі переживають за такі моменти. Але треба вірити, що війна якнайшвидше закінчиться. Емоції, коли дізнався, що бомбардують Харків? Це страшно. Страшно навіть думати про це. Там мій тесть і багато друзів. Немає слів. Як ставились до цього в США і Бразилії? Вони намагаються допомагати українцям. Америка – 100% на боці України", – зазначив Едмар у коментарі ПроФутбол Digital.

Зазначимо, що для 42-річного натуралізованого бразильця це четвертий прихід у харківський клуб. Раніше він мав два короткі періоди гравцем і один асистентом головного тренера. Тепер легенда Харкова допомагатиме тренувати юнацьку команду.

Металіст 1925 у меншості переміг Колос – ковалівці обірвали 10-матчеву безпрограшну серію та втратили лідерство в УПЛ