Едмар прокоментував повернення в чемпіонат України у статусі тренера

Новоспечений тренер Металіста 1925 Едмар розповів, чим буде займатись у команді.

"Робота з бразильськими легіонерами – буде одним із моїх завдань. Керівництву важливо розуміти, чи варто підписувати того чи іншого футболіста. Я буду допомагати гравцям з адаптацією, поки вони не знають мову.

Едмар увійшов у тренерський штаб Металіста 1925

Спілкувався з Андрієм Демченком, ми з ним давно знайомі. У команді позитивний настрій. Тренер хоче, щоб команда грала на хорошому рівні, досягала результатів.

Едмар пригадав, як грав проти Лемпарда у складі збірної України – потужна доза ностальгії

Є бажання грати в футбол. Але треба вміти зупинитися. Зараз я хочу спробувати себе в якості тренера, щоб зрозуміти, чи моє це. Мій досвід гравця має велике значення", – передає слова Едмара офіційний сайт Металіста 1925.