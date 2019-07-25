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Едмар прокоментував повернення в чемпіонат України у статусі тренера

18:56 130 Читать на русском
Едмар прокоментував повернення в чемпіонат України у статусі тренера
Едмар / Металіст 1925

Новоспечений тренер Металіста 1925 Едмар розповів, чим буде займатись у команді.

"Робота з бразильськими легіонерами – буде одним із моїх завдань. Керівництву важливо розуміти, чи варто підписувати того чи іншого футболіста. Я буду допомагати гравцям з адаптацією, поки вони не знають мову.

Едмар увійшов у тренерський штаб Металіста 1925

Спілкувався з Андрієм Демченком, ми з ним давно знайомі. У команді позитивний настрій. Тренер хоче, щоб команда грала на хорошому рівні, досягала результатів.

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Є бажання грати в футбол. Але треба вміти зупинитися. Зараз я хочу спробувати себе в якості тренера, щоб зрозуміти, чи моє це. Мій досвід гравця має велике значення", – передає слова Едмара офіційний сайт Металіста 1925.

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