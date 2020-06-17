Едмар пригадав найпам'ятніші матчі у складі збірної України

Колишній півзахисник Металіста та збірної України Едмар розповів, які поєдинки у складі "синьо-жовтих" йому найбільше запам'ятались.

"Таких матчів два. Це виїзна зустріч відбору ЧС-2014 проти Чорногорії, яка вийшла класною у виконанні збірної України. Нам потрібна була тільки перемога. І в меншості за один тайм ми змогли забити супернику чотири м'ячі.

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Це було круто. І домашній матч плей-офф раунду в тому ж турнірі проти збірної Франції (2:0). Тоді на поле у нас дуже багато що виходило", – поділився Едмар в коментарі Команда№1.

Зазначимо, що Едмар прийняв українське громадянство та провів у складі "синьо-жовтих" 15 поєдинків та відзначився одним забитим голом.

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