Едмар, екс-гравець збірної України та харківського Металіста, розпочав новий етап у тренерській кар'єрі.

Едмар став головним наставником олімпійської збірної Киргизстану U-23. Відповідну інформацію оприлюднив футбольний союз країни.

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Натуралізований бразилець, який провів 15 матчів за національну команду України, готуватиме молодіжну збірну до кваліфікації Кубка Азії, що запланована на осінь 2025 року.

Тренерський шлях Едмара включає роботу в казахстанському Тоболі, а також у харківському Металісті 1925, де він протягом кількох років виконував функції асистента та в.о. головного тренера.

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