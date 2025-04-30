Едмар офіційно очолив футбольну збірну – екс-гравець національної команди України вже має завдання
Едмар, екс-гравець збірної України та харківського Металіста, розпочав новий етап у тренерській кар'єрі.
Едмар став головним наставником олімпійської збірної Киргизстану U-23. Відповідну інформацію оприлюднив футбольний союз країни.
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Натуралізований бразилець, який провів 15 матчів за національну команду України, готуватиме молодіжну збірну до кваліфікації Кубка Азії, що запланована на осінь 2025 року.
Тренерський шлях Едмара включає роботу в казахстанському Тоболі, а також у харківському Металісті 1925, де він протягом кількох років виконував функції асистента та в.о. головного тренера.
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