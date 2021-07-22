Колишній півзахисник Металіста та збірної України Едмар близький до повернення у професіональний футбол.

Натуралізований бразилець перебуває на перегляді в друголіговому Вовчанську, інформує Sportarena.

Карпати Галич також ризикують припинити своє існування

Едмар може підписати контракт із клубом, якщо сторони узгодять усі умови. Вже 25 липня Вовчанськ розпочне участь у Другій лізі матчем проти МФК Металург.

Відзначимо, що Едмар більшу частину своєї кар'єри провів у Металісті, також встиг пограти за Дніпро, Таврію та інші клуби. Також хавбек прийняв українське громадянство та провів у складі "синьо-жовтих" 15 поєдинків та відзначився одним забитим голом.

Нові Карпати дебютують у професіоналах – бюджет 20 млн доларів, повернення колишніх зірок і наполеонівські плани