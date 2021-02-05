Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон не має проблем із тим, щоб відрізнити де Брюйне від Зінченка.

"Ну, невеликі відмінності все-таки є. Ми жартуємо з цього у роздягальні. Але взагалі так, вони справді схожі на близнюків. Або навіть швидше на батька і сина", – цитує Едерсона Чемпіонат.

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Зазначимо, що ця тема дуже популярна як серед уболівальників, так і серед гравців Ман Сіті. Зінченко й сам не проти пожартувати щодо візуальної схожості із хавбеком збірної Бельгії. Своєю чергою Кайл Вокер іноді потребує "допомоги" підписників у Інстаграмі, щоб з'ясувати, хто є хто.

До слова, у нинішньому сезоні 24-річний українець провів за Манчестер Сіті 14 матчів у всіх турнірах, у яких зумів відзначитися однією результативною передачею.

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