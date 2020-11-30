Бразильський голкіпер "містян" Едерсон поскаржився на відсутність довіри з боку тренерського штабу під час виконання одинадцятиметрових.

"Штрафні я особливо не треную. Я тренував пенальті, коли грав за Рібейрао, і іноді виконував штрафні, але тепер це в минулому.

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Я найкращий пенальтист в Ман Сіті, але мене не вибирають для їхнього виконання! Та найголовніше, що ми забиваємо голи і перемагаємо", – цитує Едерсона видання Goal.

Нагадаємо, у поточному сезоні підопічні Хосепа Гвардіоли після 10-ти турів посідають у турнірній таблиці АПЛ десяту сходинку, маючи у своєму активі 15 очок.

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