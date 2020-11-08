"Цей сезон не можна назвати звичайним. Всі команди з "великої шістки" почали сезон добре. Окрім того, чудово виступають Астон Вілла, Евертон і Саутгемптон. У них багато якісних гравців, ці команди провели хорошу передсезонну підготовку, що дозволило їм розпочати на високому рівні.

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Цей сезон буде відрізнятися від попереднього. Боротьба буде щільнішою. Думаю, боротьба буде вестися не між двома командами, а між шістьма або сімома клубами", – сказав Едерсон в інтерв'ю офіційному сайту "містян".

Нагадаємо, Манчестер Сіті після 7-ми турів посідає у турнірній таблиці АПЛ 12 сходинку, маючи у своєму активі 11 балів і матч у запасі. Лідирує Тоттенхем, на очко менше у Саутгемптона і Ліверпуля.

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