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Едерсон припустився безглуздої помилки у грі проти Манчестер Юнайтед – Мактомінай покарав бразильця ударом із 30 метрів

20:45 1003 Читать на русском
Едерсон припустився безглуздої помилки у грі проти Манчестер Юнайтед – Мактомінай покарав бразильця ударом із 30 метрів
Едерсон / Getty Images

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон показав не надто надійну гру в матчі 29 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (0:2).

30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай
 
30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай

Бразилець шокував власних партнерів на останніх хвилинах поєдинку.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів

Едерсон забрав м'яч у руки після неточного пасу Фреда і відразу ж хотів розпочати атаку Манчестер Сіті. Втім, голкіпер "містян" зробив це настільки невдало, що шкіряний прилетів прямо в ноги хавбеку Манчестер Юнайтед Скотту Мактомінаю. Шотландець довго не думав і першим дотиком точно пробив у площину воріт з 30 метрів.

Відзначимо, що Едерсон невпевнено зіграв і під час першого гола МЮ, пропустивши постріл Марсьяля в ближній кут.

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Відеоновини Англія Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Едерсон Едерсон
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