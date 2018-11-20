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"Едерсон перебуває на передовій модернізації", – колишній воротар Манчестер Сіті в захваті від свого наступника

16:14 443 Читать на русском
"Едерсон перебуває на передовій модернізації", – колишній воротар Манчестер Сіті в захваті від свого наступника
Едерсон уважно слухає настанови Гвардіоли / Reuters

Колишній голкіпер Манчестер Сіті Нікі Вівер захоплюється грою нинішнього воротаря "містян" Едерсона та смакує сучасні тенденції у грі своїх молодших колег по амплуа.

Перевага Едерсона в грі ногами стала визначальною у його боротьбі за пост номер один у Манчестер Сіті. Принаймні, така думка екс-кіпера "містян" Нікі Вівера, висловлена в інтерв'ю виданню Omnisport.

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Бразильський збірник приєднався до Сіті за 35 млн фунтів у червні минулого року та виявився ключовим компонентом у їхньому поході під орудою Пепа Гвардіоли за феноменальними 100 очками та титулом Прем'єр-ліги минулого сезону.

Незважаючи на те, що нещодавно він завинив кількома необачними рішеннями ("привезені" пенальті в переможних поєдинках із Саутгемптоном і Манчестер Юнайтед), впевненість Едерсона з контролем м'яча продовжує кидатися в очі.

Колишній гравець збірної Англії U-21 Вівер, якого з любов'ю згадують уболівальники Сіті за героїзм у післяматчевій серії пенальті в фіналі плей-офф Другого дивізіону з Джиллінгемом у 1999-му, нині тренер воротарів клубу Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей вірить, що Едерсон перебуває на передовій змін, що постійно відбуваються з його амплуа.

"Я думаю, що вимоги до голкіперів сильно змінилися, футбол дуже змінився. Тепер це все системна робота", – каже Вівер.

Роль воротаря змінилася в останні кілька років – я думаю це навіть трапилося за останні кілька місяців після чемпіонату світу.

Якщо ви поглянете на Сіті, те, як вони грають з Едерсоном, то він найкращий у грі ногами з тих, кого я взагалі бачив. Він неймовірний.

Секрет Едерсона не в тому, наскільки він самовпевнений – хоча, очевидно, цьому є місце – а те, наскільки впевнені в ньому оборонці та інші гравці, тому що постійно під пресингом пасують йому".

Одна з характерних особливостей його гри запала в око Віверу під час недавнього дербі проти Юнайтед (3:1).

"У перші хвилини поєдинку хтось відкинув м'яч назад і він пропустив його під ногою. Бразилець був усього в двох метрах від лінії воріт у центрі штрафного майданчика, а перед ним, за якихось 4 метри, гравець Юнайтед.

Та він "відрізав" його своєю лівою ногою і над головами форвардів відправив м'яч точно на груди Кайла Вокера на правому фланзі. Більшість голкіперів у такій ситуації вибили б м'яч в аут. Колись він може впійматися, але, спостерігаючи за ним, можна сказати, що він виводить воротарів на інший рівень.

Я бачив його вживу кілька разів і він, вочевидь, міг би зіграти й лівим захисником, якщо б захотів. Настільки в нього хороші ноги".

Вівер припускає, що такі скіли тепер є обов'язковою умовою для юніорів, які хочуть потрапити на вершину футбольної піраміди.

"Думаю, що Пеп Гвардіола та Юрген Клопп змінили вектор футболу в нашій країні завдяки бразильцям Едерсону та Аліссону в своїх командах".

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Статті Едерсон Едерсон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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