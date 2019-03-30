Едерсон озвучив фантастичну ціль Манчестер Сіті на решту сезону

Голкіпер англійського Манчестер Сіті Едерсон поспілкувався з журналістами напередодні поєдинку 32-го туру Прем'єр-ліги проти лондонського Фулхема.

"Перемога в Лізі чемпіонів – це мрія, яку ми здатні здійснити. Деякі гранди, звісно, вже вилетіли, та це свідчить, що команди, які залишились у турнірі, були сильнішими за них.

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Щодо перемог у всіх турнірах, то цю мрію можна вважати нашою кінцевою метою. Це можливо, думаю, хоча нам буде дуже-дуже важко. Та Сіті в хорошій формі, тому якщо будемо зосереджені на кожному матчі, то в нас з'явиться шанс", – цитує Едерсона Sky Sports.

Відзначимо, що Манчестер Сіті продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ, вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а також зустрінеться з Брайтоном у півфіналі Кубка Англії. Раніше "містянам" вдалося здобути Кубок ліги, а також перемогу в матчі за Суперкубок Англії на старті сезону.

До слова, Едерсон у сезоні 2018/19 провів 30 матчів у Прем'єр-лізі, в 14-ти з них він не пропускав.