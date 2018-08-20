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Едерсон – перший воротар в історії Манчестер Сіті, який зробив асист в АПЛ

09:35 1069 Читать на русском
Едерсон – перший воротар в історії Манчестер Сіті, який зробив асист в АПЛ
Едерсон / Фото AFP

Незвичним досягненням відзначився голкіпер Манчестер Сіті Едерсон у матчі 2-го туру АПЛ проти Хаддерсфілда 6:1.

У матчі 2-го туру АПЛ чинний чемпіон Англії приймав Хаддерсфілд.

Матч завершився беззаперечною перемогою "містян" 6:1. Хет-триком відзначився аргентинський нападник Серхіо Агуеро.

Манчестер Сіті – Хаддерсфілд – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Під час першого голу Агуеро, асистентом для Серхіо виступив бразильський голкіпер Манчестер Сіті Едерсон.

Таким чином, 25-річний голкіпер став першим воротарем в історії Манчестер Сіті, який зробив асист в АПЛ, повідомляє видання Opta

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Англія2 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Хаддерсфілд: Неділя 19 серпня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 1
Хаддерсфілд
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