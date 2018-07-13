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Едер перейшов у Цзянсу Сунін

14:34 293 Читать на русском
Едер перейшов у Цзянсу Сунін
Едер / соцмережі

Екс-форвард Інтера Мартінс Едер став гравцем китайського Цзянсу Сунін.

Цзянсу Сунін на своєму офіційному сайті повідомив про підписання форварда Інтера Едера. Деталі контракту не повідомляються.

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Футболіст провів у складі "нерадзуррі" 2 роки, але перебував у затінку головного бомбардира команди Мауро Ікарді.

Нагадаємо, Інтер та Цзянсу Сунін мають спільного власника Suning Group.

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Трансфери Світ Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін Трансфери Чемпіонату Італії Мартінс Едер Мартінс Едер Інтер Інтер
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