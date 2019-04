Едегор знищив суперника чудовим фінтом у матчі за Вітесс

Юний талант Реала Мартін Едегор феєрить у чемпіонаті Нідерландів.

У матчі 28 туру чемпіонату Нідерландів Вітесс приймав АЗ. У складі гостей на поле вийшов 20-річний вінгер Реала Мартін Едегор.

Едегор може продовжити кар'єру в Аяксі

У одному з епізодів юний талант показав дива техніки, неймовірним фінтом прокинувши м’яч між ніг супернику, що правда далі атака не розвинулась.

Лунін показав дива реакції на тренуванні Леганеса – відео дня

Нагадаємо, права на Едегора належать Реалу, за Вітесс гравець виступає на правах оренди. У поточному сезоні 20-річний вінгер провів 29 матчів в усіх турнірах, де зібив 7 голів та віддав 6 асистів.

• Outrageous piece of skill from Martin Ødegaard, who is rumored to be on Ajax’ transfer shortlist. pic.twitter.com/LcH5F51POB