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Едегор знищив суперника чудовим фінтом у матчі за Вітесс

11:12 304 Читать на русском
Едегор знищив суперника чудовим фінтом у матчі за Вітесс
Мартін Едегор

Юний талант Реала Мартін Едегор феєрить у чемпіонаті Нідерландів.

У матчі 28 туру чемпіонату Нідерландів Вітесс приймав АЗ. У складі гостей на поле вийшов 20-річний вінгер Реала Мартін Едегор.

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У одному з епізодів юний талант показав дива техніки, неймовірним фінтом прокинувши м’яч між ніг супернику, що правда далі атака не розвинулась.

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Нагадаємо, права на Едегора належать Реалу, за Вітесс гравець виступає на правах оренди. У поточному сезоні 20-річний вінгер провів 29 матчів в усіх турнірах, де зібив 7 голів та віддав 6 асистів.

Теги
Нідерланди Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Вітесс Вітесс Мартін Едегор Мартін Едегор
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