Норвежець одразу покинув базу Реала у Вальдебебасі, а решта команди має здати ще один тест, після чого зможе повернутись до тренувань, повідомляє Marca.

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Таким чином, Едегор відправлений на карантин та змушений пропустити наступний матч проти Бетіса, який заплановано на 26 вересня. Цікаво, що Зідан планував надати ще один шанс Мартіну після поєдинку з Реал Сосьєдадом.

Нагадаємо, Реал придбав Едегора влітку 2015-го, але гравець не зміг проявити себе належним чином. Два останні сезони норвежець яскраво проводив у орендах – спочатку за Вітесс, а потім за Реал Сосьєдад.

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