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Едегор зацікавив 3 англійські клуби

17:19 269 Читать на русском
Едегор зацікавив 3 англійські клуби
Мартін Едегор / соцмережі

Півзахисник Реала Мартін Едегор може перейти в Дербі, Астон Віллу або Мідлсбро.

3 представники Чемпіоншипу Дербі Каунті, Астон Вілла та Мідлсбро можуть підписати хавбека Реала Мартіна Едегора, повідомляє TEAMtalk.

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19-річний норвежець отримав пропозиції з різних країн, але його метою є переїзд на Туманний Альбіон. Усі 3 клуби є претендентами на підвищення в класі. Перехід в АПЛ неможливий, оскільки трансферне вікно для представників елітного дивізіону закрите.

Едегор перейшов у Реал взимку 2015 року, де виступав за Кастілью та здавався в оренду в голандський Херенвен.

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