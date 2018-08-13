Едегор зацікавив 3 англійські клуби

Півзахисник Реала Мартін Едегор може перейти в Дербі, Астон Віллу або Мідлсбро.

3 представники Чемпіоншипу Дербі Каунті, Астон Вілла та Мідлсбро можуть підписати хавбека Реала Мартіна Едегора, повідомляє TEAMtalk.

"Щур", – Куртуа отримав шквал ненависті від фанатів Атлетіко після переходу в Реал

19-річний норвежець отримав пропозиції з різних країн, але його метою є переїзд на Туманний Альбіон. Усі 3 клуби є претендентами на підвищення в класі. Перехід в АПЛ неможливий, оскільки трансферне вікно для представників елітного дивізіону закрите.

Едегор перейшов у Реал взимку 2015 року, де виступав за Кастілью та здавався в оренду в голандський Херенвен.

Реал – Атлетіко: Одріосола ризикує пропустити матч за Суперкубок УЄФА