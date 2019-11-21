Едегор: Я щасливий в Сосьєдаді, але моя мета – успіх в мадридському Реалі

Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Едегор розповів про подальші цілі в кар'єрі.

"Успіх в Реалі – це моя мета. Ось чому я підписав контракт з Мадридом, я хочу грати там. Але зараз я дуже щасливий в Сосьєдаді. Я не поспішаю. Якщо я буду грати через два або п'ять років в Мадриді, це не має значення. Час не має значення для мене. Але в один прекрасний день я хочу грати за Реал.

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Мені дуже добре в Сосьєдаді. Тут я почуваюся як вдома. Команда дуже добра і доброзичлива, було дуже легко приїхати сюди. Я дуже щасливий тут. Подивимося, я тренувався з командою, і мені набагато краще, тому я сподіваюся, що зможу брати участь в матчі. Я перестав грати, але не тренуватися", – поділився Едегор в коментарі AS.

Зазначимо, що норвежець провів у складі Реал Сосьєдада 11 матчів в поточному сезоні, відзначившись 2 голами та 3 асистами.

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