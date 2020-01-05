Едегор випередив Холанда у боротьбі за звання найкращого гравця Норвегії 2019 року

У Норвегії підбили підсумки 2019 року і визначили найкращих гравців країни.

Півзахисник мадридського Реала Мартін Едегор, який на правах оренди виступає за Реал Сосьєдад, визнаний найкращим гравцем 2019 року у Норвегії, повідомляє прес-служба футбольної асоціації країни на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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У боротьбі за почесне звання Мартін випередив форварда Борусії Д Ерлінга Холанда, півзахисника Генка Сандера Берге і нападника Борнмута Джошуа Кінга. Зрештою, 19-річний нападник дортмундського клубу Ерлінг Холанд також не залишився без нагороди – він удостоївся титулу "Прорив року".

Нагадаємо, Едегор у поточному сезоні зіграв у 16 матчах Ла Ліги, в яких забив 4 м'ячі і віддав 5 результативних передач.

Холанд у грудні 2019 року перебрався у Дортмунд із Зальцбурга, за який забив 16 м'ячів в 14 матчах чемпіонату Австрії та 8 голів у 6 поєдинках Ліги чемпіонів.

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