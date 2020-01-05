toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Едегор випередив Холанда у боротьбі за звання найкращого гравця Норвегії 2019 року

10:57 164 Читать на русском
Едегор випередив Холанда у боротьбі за звання найкращого гравця Норвегії 2019 року
Мартін Едегор / Bildbyran

У Норвегії підбили підсумки 2019 року і визначили найкращих гравців країни.

Півзахисник мадридського Реала Мартін Едегор, який на правах оренди виступає за Реал Сосьєдад, визнаний найкращим гравцем 2019 року у Норвегії, повідомляє прес-служба футбольної асоціації країни на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Реал виплатить Сосьєдаду кругленьку суму за повернення Едегора

У боротьбі за почесне звання Мартін випередив форварда Борусії Д Ерлінга Холанда, півзахисника Генка Сандера Берге і нападника Борнмута Джошуа Кінга. Зрештою, 19-річний нападник дортмундського клубу Ерлінг Холанд також не залишився без нагороди – він удостоївся титулу "Прорив року".

Нагадаємо, Едегор у поточному сезоні зіграв у 16 матчах Ла Ліги, в яких забив 4 м'ячі і віддав 5 результативних передач.

Холанд у грудні 2019 року перебрався у Дортмунд із Зальцбурга, за який забив 16 м'ячів в 14 матчах чемпіонату Австрії та 8 голів у 6 поєдинках Ліги чемпіонів.

Дербі Клоппа та Анчелотті, Реал проти безвиграшної серії, а Гаттузо кине виклик Конте – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Лідер Порт Вейла Поуп пояснив, чому помінявся футболками саме із Зінченком
10:04
899
Теги
Норвегія Норвегія Мартін Едегор Мартін Едегор Сандер Берге Сандер Берге Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Світ Джошуа Кінг Джошуа Кінг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Гранада
13:00
Мальорка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук