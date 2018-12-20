Едегор: Сподівався отримувати більше ігрового часу в Реалі

Півзахисник Реала Мартін Едегор, який виступає на правах оренди за Вітесс, розповів, що сподівається закріпитися в складі мадридської команди.

"Коли підписував контракт з Реалом, то сподівався, що буду отримувати більше ігрового часу, ніж в результаті отримав. Хоча розумів, що їм доведеться віддати мене в оренду, щоб допомогти моєму розвитку.

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Зараз моя головна мета – використовувати свої шанси і довести, що я – той самий гравець, якого Реал хотів бачити в команді. Поки у мене є можливість проявляти себе, мене не хвилює, відбудеться це наступного літа або протягом трьох років. Я не дуже переживаю, бо все ще молодий, у мене є кілька років, щоб досягти свого піку", – цитує футболіста Marca.

У 13 матчах Едегор забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.