Півзахисник Арсенала Мартін Едегор переконаний, що повноцінний трансфер з Реала в Арсенал став правильним рішенням для його кар'єри.

"Відчуваю, що зробив правильний вибір з огляду на те, як все складалося в Реалі. Я підписав контракт з ним, коли мені було 16 років, і зараз був час для того, щоб подивитися вперед. Я думаю, що Арсенал – це ідеальний клуб для мене", – наводить слова Едегора Marca.

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Нагадаємо, Мартін підписав контракт з Реалом ще в 2015 році, але з того часу зіграв аж 11 матчів за мадридців, вирушаючи в оренди в різні клуби. Минулого літа Арсенал викупив норвержця за 35 млн євро.

У поточному сезоні Едегор провів 18 матчів за "канонірів" у поточному сезоні, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

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