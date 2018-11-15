Едегор пояснив, чому не закріпився в Реалі – хавбек не планує здаватись

Норвезький півзахисник Вітесса Мартін Едегор, права на якого належать Реалу, розповів чому покинув мадридський клуб.

"Перед початком сезону я сподівався завоювати місце в основі Реала. Я провів кілька матчів в передсезонці, але потім ми з клубом вирішили, що для мене краще перейти в іншу команду. Прийняти таке рішення завжди нелегко.

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Але я повинен залишатися скромним. Скільки 19-річних хлопців грає в Реалі? Мене чекає довгий шлях, але я впевнений в собі. Мені потрібно наполегливо працювати, набиратися досвіду і прогресувати.

Я хочу продовжувати грати і покращувати свою гру, позаяк продовжив контракт з Реалом. Я сприйняв це як знак довіри", – цитує Едегора Voetbal International.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Едегор провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та асистом.

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