Едегор назвав головну причину свого провалу в Реалі

Хавбек Реал Сосьєдада Мартін Едегор поділився спогадами про невдалий період кар'єри в мадридському Реалі.

"Для мене нормально чути багато слів людей про мою гру. Так було з самого початку моєї кар'єри. Коли мені було 15 років, в Норвегії до мене було прикуто багато уваги, занадто багато і виключно в позитивному руслі. А потім в Реалі було багато негативної уваги, можливо, занадто негативної. Цей час був занадто чорно-білим.

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Ми зіграли шість турів, тому ми ще нічого не зробили. Звичайно, у нас був хороший початок, але для мене ця увага іноді трохи божевільна. Але я до цього звик, тому мені легко зосередитися на завтрашньому дні, наступному тренуванні, наступній грі і продовжувати вдосконалюватися. Це найголовніше. Коли ви граєте у футбол, ви не можете думати про те, що говорять всі інші", – цитує Едегора AS.

Нагадаємо, права на 20-річного норвежця і досі належать Реалу, але поточний сезон він проводить в оренді за Реал Сосьєдад.

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