Едегор найближчим часом стане гравцем Байєра

Хавбек мадридського Реала Мартін Едегор скоро змінить клубну прописку.

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Минулий сезон Едегор провів на правах оренди за нідерландський Вітесс, де зміг реанімувати свою кар'єру. Прогрес півзахисника не залишився непоміченим, і "фармацевти" вирішили забрати 20-річного гравця у мадридського Реала, який не планує утримувати свого проспекта.

У минулому сезоні Ередивізі Едегор провів 35 матчів, забив 9 голів і віддав 13 результативних передач.

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