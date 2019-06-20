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Едегор найближчим часом стане гравцем Байєра

22:45 269 Читать на русском
Едегор найближчим часом стане гравцем Байєра
Мартін Едегор / Reuters

Хавбек мадридського Реала Мартін Едегор скоро змінить клубну прописку.

Норвежець разом з батьком вже прилетів в Німеччину для підписання контракту з Байєром, інформує AD.

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Минулий сезон Едегор провів на правах оренди за нідерландський Вітесс, де зміг реанімувати свою кар'єру. Прогрес півзахисника не залишився непоміченим, і "фармацевти" вирішили забрати 20-річного гравця у мадридського Реала, який не планує утримувати свого проспекта.

У минулому сезоні Ередивізі Едегор провів 35 матчів, забив 9 голів і віддав 13 результативних передач.

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Теги
Трансфери Німеччина Реал Мадрид Реал Мадрид Байєр Байєр Мартін Едегор Мартін Едегор
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