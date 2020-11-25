Едегор на тренуванні знищив оборону Реала – Лунін не врятував партнерів
07:30 - Читать на русском
Молода зірка Реала не соромиться принижувати своїх досвідчених партнерів.
Хавбек мадридців Мартін Едегор доводить, що недаремно його вважали одним із найперспективніших європейських гравців.
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У мережі з'явилось відео, на якому 21-річний норвежець куражиться на тренуванні. Мартін технічно обійшов одразу кількох суперників та без особливих проблем обіграв голкіпера збірної України Андрія Луніна.
Нагадаємо, королівський клуб придбав Едегора ще у 2015-му, але майже весь час півзахисник провів в орендах.
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