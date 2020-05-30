Едегор може перебратися до Італії

Півзахисник іспанського Реал Сосьєдада Мартін Едегор, права на якого належать мадридському Реалу, зацікавив італійський Мілан.

У найближче трансферне вікно норвежець може опинитися в Серії А, стверджує Sportmediaset.

Зідан визначився із майбутнім Едегора на Бернабеу

За Едегором уважно стежить Мілан, який вже намагався підписати хавбека минулоріч. "Россонері" не готові сплатити відступні в розмірі 40 млн євро, тому спробують взяти 21-річного таланта в оренду. На заваді такому розвитку подій може стати мадридський Реал – керманич "вершкових" Зінедін Зідан готовий дати півзахиснику шанс закріпитися на Бернабеу.

У нинішньому сезоні Мартін Едегор провів 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 7 голів і віддав 8 результативних передач.

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