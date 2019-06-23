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Едегор може опинитися в Реал Сосьєдаді

14:53 139 Читать на русском
Едегор може опинитися в Реал Сосьєдаді
Мартін Едегор / VI-Images

Півзахисник Мартін Едегор, права на якого належать мадридському Реалу, може поповнити склад Реал Сосьєдада.

Сан-себастьянці не проти взяти в оренду талановитого норвежця, повідомляє AS.

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Сосьєдад моніторить ситуацію із можливим переходом Едегора до леверкузенського Байєра і готовий вступити в боротьбу з власною пропозицією. За інформацією видання, хавбек, якого "вершкові" підписали в 15-річному віці, навіть відвідав Сан-Себастьян. Однак, пріоритетнішим для нього наразі є переїзд до Бундесліги.

Минулий сезон Мартін Едегор провів в оренді за нідерландський Вітесс. У його активі 35 матчів і 9 голів у рамках Ередивізі.

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