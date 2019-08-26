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Едегор – перший після легендарного Кар'ю норвежець, який забив у Прімері

12:05 234 Читать на русском
Едегор – перший після легендарного Кар'ю норвежець, який забив у Прімері
Радість сан-себастьянців / фото із соцмереж

Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Едегор, права на якого належать мадридському Реалу, своїм голом приніс перемогу над Мальоркою (1:0) у 2-му турі іспанської Ла Ліги.

 

Хавбек став першим за 16 років представником Норвегії, якому вдалося забити в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє Gracenote Live.

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Едегор забив єдиний м'яч у виїзному матчі проти Мальорки. На 83-й хвилині талановитий півзахисник отримав передачу від Порту, вискочив віч-на-віч із кіпером і фантастичним ударом поклав м'яч у дев'ятку. Таким чином Едегор став першим після Джона Кар'ю норвежцем, який забив у Ла Лізі. Легендарний екс-форвард Валенсії востаннє забив в іспанській першості в березні 2003-го.

Нагадаємо, що Мартін Едегор виступає за Реал Сосьєдад на правах оренди. Його контракт належить мадридському Реалу.

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Іспанія Реал Сосьєдад - Мальорка Джон Кар'ю Джон Кар'ю Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Норвегія Норвегія Мартін Едегор Мартін Едегор
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