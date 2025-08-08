Відомий англійський співак Ед Ширан фігурує у складі команди з Чемпіоншипу.

Ед Ширан у серпні минулого року придбав 1,4% акцій Іпсвіча. Артист спонсорував клуб, а також брав участь у створенні одного з комплектів форми "трактористів", але не увійшов до ради директорів.

Прес-служба Іпсвіча у своїх соцмережах опублікувала заявку на сезон 2025/26. Серед гравців можна помітити і прізвище Еда Ширана. Співаку дістався 17 номер.

Нагадаємо, що Іпсвіч у першому турі Чемпіоншипу зіграє проти Бірмінгема. Зустріч запланована на 8 серпня, початок матчу о 22:00 за київським часом.

