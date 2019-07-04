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Дзола покинув тренерський штаб Челсі

4 липня 18:17 359 Читать на русском
Дзола покинув тренерський штаб Челсі
Джанфранко Дзола / АПЛ

Помічник тренера Челсі Джанфранко Дзола залишився без роботи.

Лондонський Челсі оголосив про відхід Джанфранко Дзоли з клубу, передає офіційний твіттер "аристократів".

Лемпард офіційно очолив Челсі

Причиною розcтавання з італійським фахівцем став прихід Френка Лемпарда на посаду головного тренера Челсі разом зі своїм тренерським штабом.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Дзола виконував обов'язки асистента Мауріціо Саррі, який покинув Челсі та очолив Ювентус, і допоміг здобути перемогу в Лізі Європи і завоювати третє місце в АПЛ.

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Теги
Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Джанфранко Дзола Трансфери Челсі
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