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Дзола: Гравці Челсі не помічали відкритого Ігуаїна

08:25 129 Читать на русском
Дзола: Гравці Челсі не помічали відкритого Ігуаїна
Гонсало Ігуаїн / Фото: соцмережі

Тренер Челсі Джанфранко Дзола поділився враженнями від дебюту Ігуаїна за лондонський Челсі.

"Це була його перша гра, і він, безумовно, покаже більше. У першому таймі він кілька разів чудово відкрився і був близький до небезпечних моментів.

Челсі – Шеффілд Венсдей – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Особисто я задоволений його грою, однак він буде грати ще краще після того, як набуде взаєморозуміння з партнерами. Він кілька разів відкривався в першому таймі, проте партнери не помічали його. Над цим нам доведеться працювати", – цитує Дзолу офіційний сайт Челсі.

Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії

Кубок Англії1/16 фіналу

Челсі - Шеффілд Венсдей: Неділя 27 січня 2019

Челсі
Матч завершено
3 : 0
Шеффілд Венсдей
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Теги
Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Челсі Челсі Англія Джанфранко Дзола Челсі - Шеффілд Венсдей
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