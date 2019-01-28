Дзола: Гравці Челсі не помічали відкритого Ігуаїна

Тренер Челсі Джанфранко Дзола поділився враженнями від дебюту Ігуаїна за лондонський Челсі.

"Це була його перша гра, і він, безумовно, покаже більше. У першому таймі він кілька разів чудово відкрився і був близький до небезпечних моментів.

Челсі – Шеффілд Венсдей – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Особисто я задоволений його грою, однак він буде грати ще краще після того, як набуде взаєморозуміння з партнерами. Він кілька разів відкривався в першому таймі, проте партнери не помічали його. Над цим нам доведеться працювати", – цитує Дзолу офіційний сайт Челсі.

Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії