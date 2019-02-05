toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЕСТЕРСУНД ДИНАМО

Дзофф розкрив секрет ігрової форми Доннарумми

20:42 300 Читать на русском
Дзофф розкрив секрет ігрової форми Доннарумми
Доннарумма значно покращив гру в цьому сезоні / Reuters

Легендарний італійський воротар Діно Дзофф вірить в те, що розкрив секрет покращення форми Джанлуїджі Доннарумми.

Проблеми поза футбольним полем в минулому сезоні вплинули на гру талановитого Доннарумми, але цьогоріч Джанлуїджі став однією з головних причин, чому Мілан має четверту найкращу оборону в Серії А. До того ж він закріпився у статусі першого номера "Скуадри Адзурри".

Легендарний Діно Дзофф заявляє, що розкрив секрет прогресу молодого таланта. "Його секрет? Все просто, він став чоловіком", розповів чемпіон світу-1982 виданню Corriere della Sera.

Доннарумма відзначився блискучим сейвом у ювілейному матчі за Мілан

"Тепер він більше усвідомлює, що дорослий, і він вчиться керувати етапами свого життя, які також є етапами під час матчу.

Він більше не "розвалюється" на частини після помилки. Одного вечора він може помилитися на виході, але вже в наступний момент здійснює неймовірний сейв і рятує команду".

Теги
Діно Дзофф Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Мілан Мілан Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
53
хв
Евертон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук