Дзофф розкрив секрет ігрової форми Доннарумми

Легендарний італійський воротар Діно Дзофф вірить в те, що розкрив секрет покращення форми Джанлуїджі Доннарумми.

Проблеми поза футбольним полем в минулому сезоні вплинули на гру талановитого Доннарумми, але цьогоріч Джанлуїджі став однією з головних причин, чому Мілан має четверту найкращу оборону в Серії А. До того ж він закріпився у статусі першого номера "Скуадри Адзурри".

Легендарний Діно Дзофф заявляє, що розкрив секрет прогресу молодого таланта. "Його секрет? Все просто, він став чоловіком", – розповів чемпіон світу-1982 виданню Corriere della Sera.

Доннарумма відзначився блискучим сейвом у ювілейному матчі за Мілан

"Тепер він більше усвідомлює, що дорослий, і він вчиться керувати етапами свого життя, які також є етапами під час матчу.

Він більше не "розвалюється" на частини після помилки. Одного вечора він може помилитися на виході, але вже в наступний момент здійснює неймовірний сейв і рятує команду".